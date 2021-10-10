في فقه الانتخابات : - 2 - - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/10/10 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في فقه الانتخابات " 2 " تجسد الانتخابات جدلية الفرد والجماعة بأجلى صورها ، اذ يغيب فيها حضور الجماعة عند التصويت ( وان كانت تحرك اختياره لهذا المرشح لا ذاك ، من خلفية حضارية غاطسة في اعماق اللاوعي ) ويرتفع فيها حضور الفرد ، متحرراً من سطوة القبيلة والقومية والدين ، الى حين وبموافقة منها ...عند فرز الاصوات تعود الجماعة الى الحضور ويتراجع حضور الفرد .



صوت الفرد وحده لا يكفي لجعل أي م ......





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