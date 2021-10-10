المفوضية توضح تفاصيل الخلل الفني في اجهزة الاقتراع

2021/10/10 | 12:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تفاصيل الخلل الفني الذي اصاب الاجهزة الانتخابية.

وقال رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي جليل عدنان، في مؤتمر صحفي إن “الاجهزة الانتخابية تعرضت لخلل فني،تمت معالجته من قبل فرقها الفنية بإشراف الامم المتحدة“.

ودعا عدنان المواطنين الى “التوجه لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بأريحية“.

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