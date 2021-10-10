مستشار الأمن القومي يدعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

2021/10/10 | 12:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، وجود إقبال جماهيري جيد على مراكز الاقتراع، مؤكداً أن فئة الشباب أكثر تفاعلاً في الإقبال على مراكز الاقتراع، داعياً المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، […]

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