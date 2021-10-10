2021/10/10 | 12:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر رئيس الحكومة العراقية مصطفى

الكاظمي، اليوم الأحد، خلال عملية

الإدلاء بصوته في أحد المراكز

الانتخابية في العاصمة بغداد.

وقاد الكاظمي سيارته الخاصة عندما ذهب

إلى مركز الاقتراع، بينما سمح لعنصر أمن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. رئيس الوزراء العراقي أمام مركز اقتراع في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذهب بسيارته وفتشه عنصر أمن.. رئيس الوزراء العراقي أمام مركز اقتراع في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).