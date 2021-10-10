تعرف على موعد ومناطق هطول الأمطار في العراق

2021/10/10 | 12:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، الأحد، الى فرصة تساقط الأمطار بدءا من الثلاثاء في عموم البلاد.

وذكرت هيئة الانواء الجوية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 تشرين الاول 2021)، أن "طقس يوم غد الاثنين سيكون صحوا ولا يوجد تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، أما المنطقة الوسطى فسترتفع درجات الحرارة فيها قليلاً، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10- 20)كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما ستكون الرياح في المنطقة الشمالية متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10)كم/س".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحوا إلى غائم جزئي في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المناطق الشمالية والأقسام الغربية في المنطقة الوسطى ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، أما الرياح فستكون جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10- 20)كم/س في جميع مناطق البلاد".

وأشار إلى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائما جزئيا في عموم البلاد، مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المناطق الشمالية والأقسام الغربية في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فتنخفض قليلا، فيما ستكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10- 20)كم/س في جميع مناطق البلاد".

ولفت إلى أن "يوم الخميس المقبل سيكون الطقس فيه غائما جزئيا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما ستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى، أما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10- 20)كم/س في جميع مناطق البلاد".

N.A

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