شاهد بالفيديو.. مشادة كلامية بين أنصار أحد المرشحين والجيش العراقي في حمرين

2021/10/10 | 12:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B_kyLfS8IHI

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