مواطنون للنبأ: تذكروا دماء الشهداء وانتخبوا من اجل العراق

2021/10/10 | 12:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية الانتخابية النزيهة يجب ان تنجح وفاء لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل عراق جديد.

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