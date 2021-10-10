ميركل في زيارة وداع إلى إسرائيل

2021/10/10 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع الرئيس الإسرائيلي السابق رؤوفن ريفلين في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 في القدس © ا ف ب/ارشيف غالي تيبون القدس (أ ف ب) – تبدأ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد آخر زيارة رسمية تقوم بها لإسرائيل في إطار جولة وداع قبل انسحابها من الحياة السياسية بعد عهد استمر 16 […]

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