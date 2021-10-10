غلق المجال الجوي العراقي وانطلاق انتخابات تشريعية مبكرة بدون أمل كبير في التغيير

2021/10/10 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – بدأ التصويت الأحد في انتخابات نيابية مبكرة في العراق، تقدمها السلطة على أنها تنازل لحركة احتجاجية غير مسبوقة، لكن الفساد المزمن وسطوة الفصائل المسلحة تضعف آمال الناخبين بإمكانية أن يحقق هذا الاستحقاق تغييراً ملموساً.وفي أحد أحياء وسط العاصمة بغداد، شاهد صحافي في وكالة فرانس برس انطلاق عملية التصويت في […]

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