الشيخ البصري: الانتخابات سوف تحدد شكل الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد

2021/10/10 | 12:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى القيادي في تحالف الفتح، الشيخ ابو ضياء البصري، اليوم الاحد، ان الانتخابات سوف تحدد شكل الحكومة المقبلة والبرلمان الجديد.وقال الشيخ البصري في حديث لـ”الايام”، “نبارك للشعب العراقي اجراء الانتخابات البرلمانية، والعراق اليوم يرسم مصيره القادم من خلال صناديق الاقتراع”، مبينا ان “بيان المرجعية وجه الناس على ضرورة المشاركة بالانتخابات للتحضير للمرحلة الجديدة”.[…]

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