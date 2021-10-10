شبكة شمس لمراقبة الانتخابات تتحدث عن رصد الساعات الأولى

2021/10/10 | 12:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت المراقبة ضمن شبكة "شمس" للانتخابات، سناء العلي عن موجز ما رصدته الشبكة خلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع في محافظة النجف.

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العلي، قالت في حديث لـ "ناس" إن أعداد فرق الصيانة قليلة، وهو ما تسبب ببعض العراقيل بسبب الأعطال أثناء عملية التصويت.

وأوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، الأحد، أن بعض أجهزة التصويت تعرضت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.

وقال خلف في مؤتمر صحفي تابعه "ناس" (10 تشرين الأول 2021)، إن "ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلا جداً وبأعداد محدودة"، عازياً السبب إلى "أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص بأجهزة التصويت".

وأكد خلف أن "جميع الأجهزة تعمل الآن ولا توجد أية أعطال والخطة تسير وفق ما رسم لها"، داعياً "المواطنين الى التوجه لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم".

في سياق على صلة، عبّر رجل الدين البارز، رشيد الحسيني عن استيائه بعد منعه من التصويت بسبب وجود خلل في عملية تحديث سجله الانتخابي.

وتحدث الحسيني لـ "ناس" من أمام مركزالاقتراع، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية عن حرمانه وأمثاله من التصويت.

يأتي ذلك بعد تسجيل بعض الأعطال في أجهزة الإقتراع، فيما تؤكد المفوضية أن فريقاً مختصاً بالطوارئ يتعامل مع أي إشكاليات فنية بشكل فوري.

وطالب زعيم تحالف الفتح هادي العامري أنصار تحالفه بعدم الانسحاب من مراكز الاقتراع التي تواجه مشاكل فنية.

وقال العامري في تسجيل صوتي تابعه "ناس" (10 تشرين الأول 2021) "أيها الشعب العراقي العزيز، يا أمة الحشد والمقاومة، عليكم بالزحف إلى صناديق الانتخابات والمرابطة حتى يتم التصويت وعدم تركها بحجة عطل الاجهزة لأنها في طور التصليح، ونحن نتابع ذلك بجدية".

وحذر "صالح العراقي"، الأحد، ناخبي التيار الصدري من مغادرة مراكز الاقتراع قبل التأكد من الإدلاء بأصواتهم بعد تسجيل أعطال لأجهزة التصويت الإلكتروني.

وشدد العراقي في رد على أحد أتباع التيار، (10 تشرين الأول 2021)، على ضرورة عدم انسحاب الناخبين من بعض مراكز الاقتراع التي تشهد خللاً، إلا بعد الادلاء باصواتهم.

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