القضاء يوقف 5 متهمين بتمزيق بوسترات مرشحين في بغداد

2021/10/10 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد، إيقاف 5 متهمين قاموا بتمزيق بوسترات مرشحين في العاصمة بغداد.

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