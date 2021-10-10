توقيف ممثل إحدى المرشحات زوَّر “باج مراقبة” في الكاظمية

2021/10/10 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، توقيف ممثل إحدى المرشحات زوَّر “باج مراقبة” بمنطقة الكاظمية في بغداد.وجاء في بيان للمجلس تلق “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة القضائية الفرعية في الكاظمية قررت توقيف ممثل لإحدى المرشحات لتزويره (باج) مراقب حملة”.وكان القضاء الأعلى، وجه بمعالجة الاشكاليات التي تحصل في يوم الاقتراع …

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