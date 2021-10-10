الإعلام الأمني توضح بشأن إطلاق نار قرب مركز إنتخابي في ديالى

2021/10/10 | 12:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إطلاق نار قرب مركز إنتخابي في محافظة ديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الحادث كان عبارة عن قيام أحد الجنود بإطلاق نار من بندقيته بالخطأ مما أدى إلى استشهاد مقاتل وإصابة آخر”.وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة …

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