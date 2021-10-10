العراق.. رئيسا الجمهورية والوزراء يدليان بصوتهما في الانتخابات البرلمانية (صور)

2021/10/10 | 12:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: فتحت مراكز الاقتراع في العراق، اليوم الأحد، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع العام لانتخابات مجلس النواب 2021، وذلك في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ عام 2003.وأدلى رئيس الجمهورية، برهم صالح، والسيدة الأولى …

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