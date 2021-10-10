2021/10/10 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، ايقاف متهم يقوم بالترويج لأحد المرشحين في ابي غريب بالعاصمة بغداد.

وذكر المجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة القضائية في ابي غريب أوقفت متهما يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت بإسم المرشح".

وأضاف البيان، أن "المتهم ضبط بحوزته 85 كارتا".

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