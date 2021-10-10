اعتقال 5 متهمين مزقوا بوسترات المرشحين ببغداد

2021/10/10 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم السبت، اعتقال 5 متهمين مزقوا بوسترات المرشحين في العاصمة بغداد.

وذكر المجلس، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمسة متهمين، ثلاثة منهم في اليرموك واثنان في الغزالية".

وأضاف البيان، أن "المتهمين يقومون بتمزيق البوسترات وصور المرشحين وفق م ٣٥ / اولا من قانون الانتخابات".

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