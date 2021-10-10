وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الصربي سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة

2021/10/10 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع رئيس جمهوريَّة صربيا الكسندر فوتشيتش سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة .وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان :"ان وزير الخارجيَّة التقى رئيس جمهوريَّة صربيا ألكسندر فوتشيتش، واستعرض الجانبان سير العلاقات بين بغداد وبلغراد.وبحثا سبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والتشاور في الموضوعات الإقليميَّة، والدوليَّة ذات الاهتمام المُشترَك "./انتهى2

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