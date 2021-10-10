رئيس مجلس المفوضين: أعطال أجهزة الانتخابات “محدودة” وسببها أخطاء بشرية’

2021/10/10 | 12:49 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، أن بعض أجهزة التصويت تعرضت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.وقال خلف في مؤتمر صحفي، إن “ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان قليلاً جداً وبأعداد محدودة”، عازياً السبب إلى “أخطاء بشرية لا يتقبلها النظام الالكتروني الخاص بأجهزة التصويت”.وأكد خلف أن “جميع الأجهزة تعمل الآن ولا توجد أية أعطال والخطة تسير وفق ما رسم لها”، داعياً “المواطنين إلى التوجه لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم”.

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