مفوضية الانتخابات: ما تعرضت له بعض أجهزة الاقتراع خلل فني

2021/10/10 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، عن تعرض بعض أجهزة التصويت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها “جميعاً تعمل الآن بسلاسة”.وبيّن رئيس مجلس المفوضين في […]

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