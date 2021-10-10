2021/10/10 | 12:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخيراً انتصر القضاء في جولته الأولى في لبنان.

لم ترهبه التهديدات العلنية التي حرص وفيق صفا، المسؤول الأمني في حزب الله، على نقلها للقاضي بيطار ونشرها على الملأ.



مع أن الحزب يؤكد دائماً ان لا صلة له بالمرفأ.



لكن أمام ردة الفعل العارمة التي أثارها هذا التهديد، ارتأت اوساط الحزب تمرير تسريبات تفسر لماذا "اضطر" مسؤولها الأمني للقيام بذلك!! فنقلت الصحف: أن "السبب الرئيسي لزيارة رئيس وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا الى العدلية في 19 أيلول، هي معلومات وصلته عن أن المحقق العدلي القاضي ط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي البيطار versus المافيا والميليشيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي البيطار versus المافيا والميليشيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).