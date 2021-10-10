ما هي الدول التي حصلت على أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كورونا؟

2021/10/10 | 12:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف إلى نسبة السكان الذين تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا حول العالم من حيث القارة، وأعلى الدول التي وزعت أكبر عدد من جرعات لقاح فيروس كورونا حتى الآن.

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