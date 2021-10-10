توقيف 5 متهمين يقومون بتمزيق البوسترات وصور المرشحين في بغداد

2021/10/10 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مركز القضاء الأعلى، الأحد، اعتقال 5 أشخاص “مزقوا” صور مرشحين للانتخابات في بغداد.

وذكر إعلام مجلس القضاء، في بيان أن “اللجنة القضائية في الكرخ أوقفت خمس متهمين ثلاثة منهم في اليرموك واثنان في الغزالية يقومون بتمزيق البوسترات وصور المرشحين وفق م ٣٥ / اولا من قانون الانتخابات”.

وفي بيان ثانٍ أشار إلى أن “اللجنة القضائية الفرعية في الكاظمية قررت توقيف ممثل لاحدى المرشحات لتزويره باج مراقب حملة”.

وفي بيان لاحق، لفت إلى أن “اللجنة القضائية في ابي غريب توقف متهم يروج لاحد المرشحين بتوزيع كارت باسم المرشح وضبط بحوزته 85 كارت”.

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