الداخلية تتحدث عن إجراءاتها الخاصة بيوم الاقتراع وتؤكد: مستعدون لأي طارئ

2021/10/10 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ، اليوم الأحد، انتشار القطعات الأمنية في عموم محافظات العراق.

وقال محمود في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية نتابع بشكل قريب جميع الاجراءات الامنية الخاصة بتامين المراكز الانتخابية".وأضاف، إن "اجواء الانتخابات تجري بشكل ممتاز وهناك اقبال واسع للعوائل العراقية الى مراكز الاقتراع".

وتابع، "لا توجد اي خروقات امنية وقواتنا على اهبة الاستعداد لاي طارئ".

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