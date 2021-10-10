مستشار الأمن القومي: اقبال شعبي وخصوصا للشباب على صناديق الاقتراع

2021/10/10 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الأحد، وجود تفاعل جماهيري وخصوصا من فئة الشباب، للوصول الى صناديق الاقتراع من أجل التغيير والإصلاح.

وقال الأعرجي للوكالة الرسمية وتابعها NRT عربية اليوم، (10 تشرين الاول 2021)، إن "المشاركة جيدة، وهناك تفاعل جماهيري وخصوصا من فئة الشباب، للوصول الى صناديق الاقتراع من أجل التغيير والإصلاح"، معبرا عن أمله، بأن "يكون الإقبال بعد منتصف النهار جيد جدا، لكي يتحقق المطلوب من الانتخابات المبكرة، التي دعت إليها المرجعية والشعب".

وأضاف، أن "هناك أقبالا جيدا شهده التصويت الخاص"، مطالبا "المواطنين بالمشاركة الحقيقية الفاعلة، لكي تتحقق كل المطالب"، مبينا أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يشارك في الانتخابات، وليس لديه حزب، وإشرافه على سير العملية الانتخابية حالة وسطية للجميع، وهي نقطة ايجابية تسجل للحكومة".

وتابع: "متفائلون بالعملية الانتخابية وان هناك اقبال شعبي وخصوصا للشباب وتحققت الانتخابات المبكرة التي دعت لها المرجعية والتي كانت من المطالب الشعبية وتحققت اليوم"، مؤكدا أن "الخطط الامنية المكلفة بالامن الانتخابي تسير بشكل جيد كما مخطط له وهناك رغبة حقيقية ان يكون لدينا مجلس نواب فاعل قادر على تهيئة الاوضاع لتشكيل حكومة للنهوض بالعراق كما يطمح اليه الشعب العراقي".

واشار الى أن "الشعب العراقي قطع شوطا طويلا ان يكون التغيير عبر صناديق الاقتراع فلا انقلابات ولا مؤامرات، وانما من يريد التنافس ان يذهب لصناديق الاقتراع لتعزيز مكانة العراق اقليميا ودوليا وان الحضور والتفاعل جيد، وهناك اهتمام اقليمي ودولي في انتخابات العراق وايضا ترحيب عراقي بالمراقبة الزولية وهذا يعزز الديمقراطية في العراق ونزاهة الانتخابات".

A.A

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