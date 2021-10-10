عاجل .. الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها غدا

2021/10/10 | 12:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الأحد، عن جدول رحلاتها ليوم غد الاثنين.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 42 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 14 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 28 رحلة.

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الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها غدا أولاً على النور نيوز.

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