عَفارِم عليكُم .. أنتُم شُطّار وفائزون - امين يونس

2021/10/10 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس " ..



عندما تزداد وتيرة " وكاحة " حفيدي الذي يبلغ الخامسة من عمره ، أدعوهُ أحياناً لنلعب أنا وهو .



فأطلبُ منهُ أن يغمض عينيه ، فيفعَل ، ثُم أصفعهُ على خّده ، فيفتح عينيه وأنا أفرد أصابعي وأسألهُ مُبتَسِماً : هل تعرف بأي أصابع ضربتُك ..



فيفكر ثم يختار أصبعين أو ثلاثة .



وأنا أتظاهرُ بالإندهاش وأقول لهُ : عفارم عليك ..



لقد حزَرت ..



كَم أنتَ شاطِر .



فيبتسم راضِياً .



فأطلبُ منهُ أن يغمض عينيهِ مرةً أخرى ......





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