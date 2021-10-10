وفاة عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني

2021/10/10 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم ناصر جافري توفي عبد القدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني الذي اتهم بتسرب تقنيات إلى إيران وكوريا الشمالية وليبيا، عن 85 عاما، كما أعلنت السلطات الأحد.وتوفي عالم الذرة الباكستاني الذي أمضى السنوات الأخيرة من حياته تحت حراسة مشددة، … Readmore

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