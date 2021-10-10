الأمن الوطني يوجز العملية الانتخابية بالتأكيد على 5 أمور

2021/10/10 | 13:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبدالغني الأسدي، الاحد، ان العملية الانتخابية تجري بانسيابية عالية، داعيا المواطنين الى المشاركة الواسعة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني في بيان اليوم، (10 تشرين الاول 2021)، ان الأسدي أكد بعد الادلاء بصوته على ان "الاجراءات الامنية والاستخبارية تسير وفق ما مرسوم لها بشكل مرن مع ضمان حرية التنقل".

وأضاف ان "جميع الاجهزة الأمنية خططت تخطيط جيد لانجاح العملية الانتخابية".

وأكد الاسدي انه "لم نسجل اي خروقات امنية والوضع تحت السيطرة"، موضحا انه "نتابع بشكل مباشر ومتواصل امن الناخبين ومراكز الاقتراع والأمور تجري بانسيابية عالية"، داعيا "المواطنين الى المشاركة الواسعة والابلاغ عن اي خروقات تهدد الانتخابات".

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