2021/10/10 | 13:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LYVAnJ4DAl4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مسؤول انتخابات الديمقراطي الكوردستاني في كركوك : أشرنا عراقيل أمنية وصلت حد عسكرة المراكز الانتخابية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مسؤول انتخابات الديمقراطي الكوردستاني في كركوك : أشرنا عراقيل أمنية وصلت حد عسكرة المراكز الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).