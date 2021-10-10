زيدان يدلي بصوته بالانتخابات ويؤكد: المشاركة بالتصويت واجب وطني

2021/10/10 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادشارك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاحد، في التصويت الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي، فيما أكد على أن المشاركة بالتصويت واجب وطني.وذكر بيان لمجلس القضاء تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أن "زيدان شارك اليوم في التصويت الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي".واضاف أن "رئيس المجلس، اشار إلى ان المشاركة في التصويت واختيار الأنسب من بين المرشحين هو واجب على كل مواطن عراقي حريص على بلده ويطمح في إيصال من يعتقده الانسب في عضوية مجلس النواب الذي يعد بمثابة الام التي من مخرجاتها تتشكل الحكومة الاقدر على قيادة البلد الى بر الامان".

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