2021/10/10 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغنام: لا توجد أي خروق أمنية لغاية الان في الأنبار

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