الغانمي: أعدننا خطة متكاملة لتأمين الانتخابات والحرية في الإختيار

2021/10/10 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأحد، إعداد خطة متكاملة لتأمين الانتخابات والحرية في الإختيار، لإنجاح هذه العملية وكسب ثقة الشعب.وقال الغانمي في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اليوم عرس انتخابي وديمقراطي جديد نثبت للعالم من خلاله أن العراقيين قادرون على بناء بلدهم، وأملنا كبير باختيار النزيه والوطني …

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