عاجل.. الكاظمي: صوتوا من أجل العراق ومستقبل أجيالنا

2021/10/10 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى الاسراع في التوجه نحو المراكز الانتخابية، والتصويت من أجل العراق ومستقبل أجيالنا.وقال الكاظمي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “شعبنا الكريم..تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي وجرت العملية الانتخابية بانسيابية”.وأضاف، “أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى …

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الكاظمي: صوتوا من أجل العراق ومستقبل أجيالنا أولاً على النور نيوز.

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