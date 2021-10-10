2021/10/10 | 13:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، اليوم الأحد، أن بعض أجهزة التصويت تعرضت لخلل فني وليس إلى عطل كما أشيع، مؤكداً أنها جميعاً تعمل الآن بسلاسة.وقال رئيس مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي، بحضور فريق البعثة الأممية ورئيس الإدارة الانتخابية، إن “ما حصل من خلل فني في بعض أجهزة التصويت كان …

ظهرت المقالة مفوضية الانتخابات: أعطال الأجهزة “محدودة” وسببها “أخطاء بشرية” أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات: أعطال الأجهزة “محدودة” وسببها “أخطاء بشرية”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات: أعطال الأجهزة “محدودة” وسببها “أخطاء بشرية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).