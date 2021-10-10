2021/10/10 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يدلي بصوته الانتخابي داخل المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يدلي بصوته الانتخابي داخل المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).