مستشار الكاظمي لشؤون الانتخابات لـ/ نينا / : اعطال اجهزة التصويت الالكتروني محدودة ومسيطر عليها

2021/10/10 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / قلل عبد الحسين الهنداوي ، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات ، من تأثيرات الاعطال الفنية التي تعرضت لها اجهزة التصويت الالكتروني في مراكز الاقتراع داخل بغداد والمحافظات .وذكـر الهنداوي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"ان " جميع الاعطال في اجهزة التصويت مسيطر عليها وهي محدودة، بعضها حصلت في الانتخابات السابقة لكن تمت معالجتها لان الاجهزة من المنتج نفسه ، وكافة الاجهزة الحالية جديدة ".واضاف :" ان عدد المراقبين الدوليين في كل محافظات العراق بلغ 790 مراقبا دوليا ، منهم 130 مراقبا من الامم المتحدة و 50 من موظفي البعثة الاوروبية و50 دبلوماسيا من سفارات الاتحاد الاوروبي وهناك خبراء ومراقبون من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي"، مشيرا الى ان " العراق يوفر كافة الامكانات والتسهيلات الامنية لعمل المراقبين ، ونأمل انعكاس ذلك ايجابيا على العملية الانتخابية وتوثيق نزاهة الاقتراع ".وحول توقيت اعلان النتائج ، قال الهنداوي ان " المفوضية ملتزمة وجادة في اعلان النتائج بعد 24 ساعة ، حيث ستظهر نتائج كل محطة اقتراع مباشرة مساء اليوم مايعطي امكانية تحديد اسماء الفائزين " ./انتهى5

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