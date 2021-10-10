الكاظمي يدعو الناخبين غير المصوتين الى الإسراع بالتوجه لمراكز الاقتراع

2021/10/10 | 13:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، داعياً الناخبين الذين لم يصوتوا حتى الآن التوجه لمراكز الاقتراع للتصويت من أجل العراق ومستقبله، موجهاً شكره لكل من شارك في الاقتراع.وقال الكاظمي في تغريدة، انه “شعبنا الكريم …تجاوزنا منتصف اليوم الانتخابي، وجرت العملية الانتخابية بانسيابية”.ويضيف الكاظمي عبر تغريدته: “أشكر كل من شارك في الاقتراع، وأدعو الناخبين غير المصوتين حتى الآن إلى سرعة التوجه نحو المراكز الانتخابية لاختيار ممثليهم”.واختتم بالقول: “صوتوا من أجل العراق، ومن أجل مستقبل أجيالنا”.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، للتصويت العام في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول […]

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