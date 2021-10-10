"صديقة عزيزة لإسرائيل".. بينيت يرحب بميركل في "الزيارة الأخيرة" ويهاجم "الأعداء"

2021/10/10 | 13:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال زيارتها الرسمية الأخيرة إلى إسرائيل قبل مغادرة منصبها.

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