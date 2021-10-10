توقيفات في صفوف اليمين المتطرف الإيطالي بعد تظاهرات عنيفة ضد التصريح الصحي

2021/10/10 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف عدد من المنتمين الى مجموعة “فورتسا نووفا” اليمينية المتطرفة في إيطاليا، بينهم اثنان من مسؤوليها، الأحد على إثر أعمال شغب على هامش إحتجاجات مناهضة لـ”التصريح الصحي” المرتبط بكوفيد-19، وفق ما أفادت مصادر مختلفة.وتواجه مئات المحتجين مع الشرطة ليل … Readmore

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