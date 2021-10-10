ميركل تؤكد أن أمن إسرائيل أولوية “لأي حكومة ألمانية”

2021/10/10 | 13:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم دانييلا تشيسلو / دانيلا تشيسلو أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاحد في القدس أن أمن إسرائيل سيبقى أولوية “لأي حكومة ألمانية”، في بداية زيارة رسمية لإسرائيل في إطار جولة وداع قبل انسحابها من الحياة السياسية بعد عهد استمر 16 … Readmore

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