سقوط أربع قذائف صاروخية في نينوى

2021/10/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت أربع قذائف هاون، اليوم الأحد في

نينوى، في وقت يشهد فيه العراق عملية

انتخابية كبرى.

وقال مصدر في شرطة نينوى، اليوم الأحد،

إن أربع قذائف سقطت في منطقة صحراوية،

جنوب قضاء الحضر، مشيرا الى أن القوات

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