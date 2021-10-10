بزي موحد.. الحكيم يصطحب 7 من أحفاده معه للتصويت في الانتخابات العراقية (صور)

2021/10/10 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصطحب زعيم تحالف "قوى الدولة الوطنية"

في العراق، السيد عمار الحكيم، مجموعة

أطفال معه إلى التصويت في الانتخابات

التشريعية في البلاد.

وبحسب معلومات، فإن الأطفال هم أحفاد

السيد الحكيم وهو حفيد المرجع ال

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