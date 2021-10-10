اليوم..الأولمبي العراقي يواجه نظيره السعودي

2021/10/10 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواجه المنتخب الاولمبي العراقي، اليوم الاحد، نظيره السعودي في دور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا المقامة في السعودية.وستقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، […]

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