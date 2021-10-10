2021/10/10 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعات كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات التي ستتوفر في هاتف “غوغل” المنتظر من نوع “بكسل 6″، والذي يتوقع إطلاقه في 19 أكتوبر.وسيعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل “أندرويد 12″، هذا إلى جانب ميزة فتح “بكسل 6” عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.وسيدعم الهاتف شريحة Tensor والتي تعد الأولى من نوعها …

ظهرت المقالة لعشاق التصوير..



مفاجأة من “غوغل” أولاً على النور نيوز.

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