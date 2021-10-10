عاجل.. مفوضية الانتخابات تعلن معالجة جميع المشاكل التقنية

2021/10/10 | 14:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، معالجة جميع المشاكل التقنية، مشيرة الى الاستمرار في استقبال الناخبين.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “جميع مراكز ومحطات الاقتراع مستمرة في استقبال الناخبين، وفرق المفوضية الفنية عالجت جميع المشاكل التقنية”.

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مفوضية الانتخابات تعلن معالجة جميع المشاكل التقنية أولاً على النور نيوز.

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