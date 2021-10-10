إنفوجرافيك.. 4 شروط للحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات بالإمارات



إنفوجرافيك.. 4 شروط للحصول على تأشيرة سياحية لمدة 5 سنوات بالإمارات
2021/10/10 | 14:19 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبوظبي - مباشر: أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، للأجانب التقدم بطلب الحصول على تأشيرة سياحية لمدة خمس سنوات.

وحددت الهيئة 4 شروط للحصول على التأشيرة السياحية لمدة 5 سنوات.

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