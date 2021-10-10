2021/10/10 | 15:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن أعداد المراقبين الدوليين والمحليين، فضلا عن عدد وكلاء الأحزاب والمرشحين، اللذين يشاركون يوم الاقتراع.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المفوضية تكشف عن عدد المراقبين والوكلاء المشاركين في العملية الانتخابية المركز الخبري الوطني.

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