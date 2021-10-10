2021/10/10 | 15:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز مديرية إستخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، اليوم الأحد، القبض شخص تحدث في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، عن تسقيط مركز إنتخابي.

ظهرت المقالة بعد فيديو تحدث فيه عن تسقيط مركز إنتخابي..



سقط في قبضة العدالة أولاً على النور نيوز.

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