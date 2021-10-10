المفوضية: إجراء قرعة اختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصراً

2021/10/10 | 15:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، إجراء قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي في الرابعة عصراً لبيان مدى مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي برسالة صوتيه تلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن " العملية الانتخابية تجري بكل سهولة ويسر وقريباً عند الساعة الرابعة ستجري المفوضية قرعة لاختيار محطات الفرز اليدوي بواقع محطة في كل مركز انتخابي".وأضافت إن "الغرض من العملية للتأكد مطابقة نتائج الفرز الإلكتروني مع اليدوي الذي سيجرى بعد انتهاء عملية الاقتراع العام في الساعة السادسة".وبدأت في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم عملية الاقتراع العام لاختيار مجلس نواب جديد لأربع سنوات.

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